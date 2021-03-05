ضبط 3 أشخاص لتصنيعهم وبيعهم المواد المخدرة بالقاهرة





تمكنت قوات الأمن، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار.



حيث أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الإتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة المشار إليها.. وعثر بحوزتهم على (كمية من المواد المخدرة "أستروكس – فودو - كيتامين"- طبنجة صوت - 3طلقات لذات العيار - زجاجات بداخلها مخدر موضعى - زجاجات بداخلها أسيتون – كمية من التبغ الخام - ميزان حساس - 3 سلاح أبيض - مبلغ مالى).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى ومتعاطى المواد المخدرة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



