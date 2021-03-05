Advertisements

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل إنقاذ 11 صياداً من الغرق

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:13 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements

اطمأن اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ على إنقاذ 11 صيادًا من الغرق كانوا على متن مركب صيد "نعمة الله" ورقمها 44497، تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

جاء ذلك عقب استغاثة أرسلها إبراهيم إبراهيم عبدالله من قرية برمبال التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بوجود 11 صيادًامن محافظات متعددة منهم عرفة الصعيدي من قرية برمبال يتعرضون للغرق على متن مركب الصيد كانت قادمة من السويس،فأجرى اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ اتصالات عدة بالقوات البحرية وعدد من المسئولين،وتم إنقاذ المركب.

وأكد إبراهيم إبراهيم عبدالله،أن الصيادين تم نقلهم لمركب أخر بصحبة اثنين من الصيادين من البحر الأحمر وهم في اتجاههم للسويس ليعودا لمحافظاتهم،مقدمًا الشكر لكل للواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ،وللقوات البحرية والصيادين لما قدموه من جهد للمشاركة في إنقاذ الصيادين.

وأضاف عبدالله،أن الصيادين من محافظات متعددة منهم من السويس وكفر الشيخ والقاهرة كانوا يعملون على متن المركب وينطلقون من السويس لمياه البحر الأحمر في رحلات صيد ثم يعودوا لبيع الأسماك،مؤكدًا أن أسر الصيادين اطمأنوا على سلامتهم.

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ أقل من ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات