Advertisements

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء .. ضبط (12711) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (12711) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (12628) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (83) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما تم تحرير (637) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (194) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات
(1423) أرجيلة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.
و فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ 43 دقيقة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات