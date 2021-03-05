كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن السبب وراء استبدال النجم المصري محمد صلاح أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي.





وأثار كلوب علامات استفهام عندما أخرج هدافه محمد صلاح، في الهزيمة 0-1 أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، لكن المدرب الألماني دافع عن قرار قائلاً إن قوة المباراة كانت تؤثر على المهاجم المصري.





أشرك كلوب أليكس أوكسليد تشامبرلين بدلاً من صلاح، في الدقيقة 62 عندما كان ليفربول يحاول تعويض تأخره، إذ تقدم ميسون ماونت للفريق الضيف في الشوط الأول.





وبدا صلاح مستاء من القرار، وخرج من الملعب وهو يهز رأسه.





وقال كلوب: "في تلك اللحظة بدا أن قوة المباراة كانت تؤثر على صلاح، ولم أرد المخاطرة، الأمور على ما يرام، اتخذ القرارات التي اعتقد أنها مناسبة في تلك اللحظة".





وأضاف: "أشركت اللاعبين الذين يتمتعون بالحيوية، صلاح بدا أنه يعاني قليلاً فقد لعب العديد من المباريات، كان يمكنني إخراج ساديو ماني، أو روبرتو فيرمينو هذا واضح، لكن في تلك اللحظات بدا أنه صلاح".





وكسر ليفربول الأرقام القياسية بالموسم الماضي، في طريقه إلى لقبه الأول في دوري الأضواء في 30 عاماً، لكنه تأثر في الموسم الحالي بسبب الإصابات وتراجع للمركز السابع برصيد 43 نقطة من 27 مباراة، متأخراً بأربع نقاط عن تشيلسي.





وخسر فريق المدرب كلوب خمس مباريات توالياً على أرضه في الدوري لأول مرة في تاريخه، ولم يسجل أي هدف من اللعب المفتوح بأنفيلد في عشر ساعات.