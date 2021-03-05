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بعد التعثر أمام تشيلسي.. موعد مباراة ليفربول المقبلة

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:59 م
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
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خسر نادي ليفربول أمام نظيره نادي تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول نظيره نادي فولهام يوم الأحد المقبل ضمن مافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وتقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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