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ضبط شخصين بالقاهرة حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:18 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، في التوصل إلي قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.

و عقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين"ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 متر، أدوات التنقيب.

بمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار بصور غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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