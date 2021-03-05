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موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا
الجمعة 05/مارس/2021 - 12:28 م
محمد الدمتناوي
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تمكن فريق أتلتيك بلباو من التأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا، بعد الفوز على ليفانتي، ليضرب موعدًا مع برشلونة في المباراة النهائية.
وفاز أتلتيك بلباو على ليفانتي، في مباراة قوية انتهت بالأشواط الإضافية بهدفين مقابل هدف، ليتأهل بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين.
كما تأهل برشلونة للدور النهائي بعد الفوز على إشبيلية، في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ليتأهل للنهائي بنتيجة 3-2.
ومن المُقرر أن تقام مباراة النهائي في مدينة إشبيلية، وعلى ملعب "لا كارتوخا"، يوم السبت، 17 أبريل.
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