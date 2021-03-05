Advertisements

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يشهد اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، إقامة لقائين من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.


الإسماعيلي يحل ضيفًا على نظيره وادي دجلة، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.


ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.


ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة:

1- الزمالك برصيد 30 نقطة
2- الأهلي برصيد 24 نقطة
3- مصر المقاصة برصيد 24 نقطة
4- المصري برصيد 22 نقطة
5- بيراميدز برصيد 22 نقطة
6- إنبي برصيد 22 نقطة
7- سيراميكا كليوباترا برصيد 21 نقطة
8- الجونة برصيد 21 نقطة
9- سموحة برصيد 19 نقطة
10- الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة
11- غزل المحلة برصيد 18 نقطة
12- أسوان برصيد 17 نقطة
13- المقاولون العرب برصيد 15 نقطة
14- البنك الأهلي برصيد 14 نقطة
15- طلائع الجيش برصيد 12 نقطة
16- الإنتاج الحربي برصيد 10 نقاط
17- الإسماعيلي برصيد 9 نقاط
18- وادي دجلة برصيد 8 نقاط

أخبار تهمك

الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ 42 دقيقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ أقل من ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 15 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات