يشهد اليوم الجمعة الموافق الخامس من شهر مارس الجاري، إقامة لقائين من الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.









الإسماعيلي يحل ضيفًا على نظيره وادي دجلة، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.









ويواجه الاتحاد السكندري نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.









ويستعرض " الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباريات اليوم الجمعة:





1- الزمالك برصيد 30 نقطة

2- الأهلي برصيد 24 نقطة

3- مصر المقاصة برصيد 24 نقطة

4- المصري برصيد 22 نقطة

5- بيراميدز برصيد 22 نقطة

6- إنبي برصيد 22 نقطة

7- سيراميكا كليوباترا برصيد 21 نقطة

8- الجونة برصيد 21 نقطة

9- سموحة برصيد 19 نقطة

10- الاتحاد السكندري برصيد 18 نقطة

11- غزل المحلة برصيد 18 نقطة

12- أسوان برصيد 17 نقطة

13- المقاولون العرب برصيد 15 نقطة

14- البنك الأهلي برصيد 14 نقطة

15- طلائع الجيش برصيد 12 نقطة

16- الإنتاج الحربي برصيد 10 نقاط

17- الإسماعيلي برصيد 9 نقاط

18- وادي دجلة برصيد 8 نقاط