الطيران المدني السعودية توافق لمطار العلا على استقبال الرحلات الدولية

وافقت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبدالمجيد بن عبد العزيز بالعلا، بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة في المطار.

وأوضحت الهيئة في بيان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أن مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019، عدد من المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وأضافت الهيئة العامة للطيران المدني، أن تلك المشروعات استهدفت مواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وتضمن مطار العلا عدة مرافق وخدمات منها الصالة التنفيذية التي صممت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة، بلإضافة إلى مقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشاريع التطويرية في المطار.

كما تم توفير جميع الخدمات والمرافق والبيئة الاستثمارية وزيادة إمكانيات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة بمساحة تصل 49 ألف متر وتتسع لـ15 طائرة تجارية في وقت واحد.