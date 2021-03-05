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تفاصيل لقاء "العسومي" برئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هالة الشحات
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استقبل رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، الدكتور أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والسفير فهمي فايد عضو المجلس ومساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، والأستاذ خالد المحمود عضو المجلس.
 
حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والمجلس العالمي للتسامح والسلام والبرلمان المنبثق عنه.

من جانبه، أطلع رئيس البرلمان العربي على الدور الذي يقوم به المجلس العالمي للتسامح والسلام في نشر الفكر المستنير ومكافحة العنصرية والتعصب، مؤكدًا على أنه المدخل السليم في محاربة الفكر المتطرف الذي تسعى إلى نشره التنظيمات الإرهابية المتطرفة، كما أثني على رسالة المجلس العالمي للتسامح والسلام.

وبدوره، أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بالطفرة الملحوظة في نشاط البرلمان العربي في ظل قيادته الجديدة، مشيدًا بالمبادرات العديدة التي أطلقها البرلمان العربي مؤخرًا، وخاصة إطلاق المرصد العربي لحقوق الإنسان، مؤكدًا على أن يمثل آلية عربية هامة لتعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان في الدول العربية والدفاع عنها.

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