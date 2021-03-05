Advertisements

أكثر من 200 فارس في انطلاق منافسات بطولة القفز في ملهم

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

انطلقت أمس بطولة كأس المرتجز لقفز الحواجز وذلك في مركز المرتجز للفروسية بمحافظة ملهم شمال الرياض، بمشاركة أكثر من ٢٠٠ فارس و٢٤٠ جواداً ، إذ شهد اليوم الأول من البطولة مشاركة دولية لجانب نخبة فرسان المملكة.

وحقق الفارس خالد آل هادي لقب شوط المستوى الصغير وسط مشاركة ٨١ فارساً تنافسوا على لقبه متفوقاً بالزمن في حين حل في المركز الثاني الفارس فهد الجعيد ونال المركز الثالث الفارس عبدالله الغامدي وحصل على المركز الرابع الفارس عبدالرحمن المقعدي وجاء في المركز الخامس الفارس عبدالرحمن المطوع.

وأنهى ١١ مشاركاً من فرسان المستقبل جولتهم بدون أخطاء في شوط فرسان المستقبل وسط ٣٠ فارساً وفارسة، وفي شوط المبتدئين أنهى ١٣ مشاركاً جولاتهم أيضاً بدون أخطاء، حيث تكرم اللجنة المنظمة الفرسان الذين ينهون المسلك بدون أخطاء في شوطي فرسان المستقبل والمبتدئين.

وتستأنف المنافسات اليوم بأشواط "رمكة" للخيول الصغيرة من ثم شوطي فرسان المستقبل والمبتدئين يليه شوط المستوى المتوسط وشوط الست حواجز (six bar)، في حين تختم البطولة غداً السبت، بأشواط "رمكة" للخيول الصغيرة التي تنطلق صباحاً، ونهائي المستوى الصغير والمتوسط وأخيراً الجائزة الكبرى على جائزة كأس المرتجز.

أخبار تهمك

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

الأهلي يدرس التعاقد مع نجم سيراميكا كليوباترا

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 13 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إصابة الفنان توفيق عبد الحميد بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ أقل من ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ 43 دقيقة

الكشف عن فرص لحاق نجم برشلونة بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

اليوم ..إنطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية بمركز رباب بالهرم

انطلاق نهائي بطولة الجمهورية للفروسية بالإسكندرية بمشاركة 140 فارسا وفارسة

اليوم.. الفرسان المصريون ينافسون على الذهب في الفردى بدورة الألعاب الإفريقية

اليوم .. إنطلاق المرحلة الثانية من البطولة الدولية للفروسية بمركز رباب بسقارة

محمد طاهر زيادة يفوز بالمركز الأول فى اليوم الثانى للبطولة الدولية للفروسية

اليوم .. ختام منافسات البطولة الدولية للفروسية بمركز رباب بسقارة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

02:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات