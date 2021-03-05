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إطلاق ٣٩ سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية بالمحافظات (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:50 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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في اطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري حالياً بهدف تقديم جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة المطلوبة البريد المصري يدفع بـ ٣٩ سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.


صرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان مكاتب البريد أصبحت واجهة المواطن للحصول على كافة الخدمات الحكومية بالاضافة الي الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري لذا وضعت الهيئة القومية للبريد خطة استراتيجية شاملة تهدف الي زيادة عدد المنافذ والانتشار الواسع علي مستوي الجمهورية حتي يحصل كل مواطن علي كافة الخدمات التي يقدمها البريد المصري بكل سهولة ويسر .


واوضح الدكتور شريف فاروق ان الهيئة القومية للبريد لاول مرة تدفع ب ٣٩ سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية حيث انها تعد من الجيل الجديد لسيارات البريد المتنقلة والتي تتميز بأنها مجهزة بأعلي وسائل التكنولوجيا الحديثة ومزودة بماكينات صراف آلي "ATM" و تؤدى جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت حكومية او مالية او بريدية أو مجتمعية مثل خدمات الأحوال المدنية وسداد فواتير الغاز والكهرباء والتليفون الارضي وصرف الحوالات المالية والمعاشات بالاضافة الي الخدمات الاخري التي يقدمها البريد المصري كما ان مندوب خدمات البريد المرافق للسيارة مدرب على أعلي مستوي بما يمكنه من تأدية مختلف الخدمات وإنهاء كافة المعاملات مشيراً الي ان الهيئة وضعت خطة متكاملة لزيادة عدد سيارات البريد المتنقلة ونشرها علي مستوي الجمهورية لتصل الي ٨٨ سيارة بنهاية العام المالي الحالي منها سيارتان مصفحتان ومؤمنتان بأعلي وسائل التأمين لخدمة المواطنين بمحافظة شمال سيناء بهدف تأدية جميع الخدمات للمواطنين بكل سهولة ويسر وبالكفاءة المطلوبة.
إطلاق ٣٩ سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية بالمحافظات (صور)
إطلاق ٣٩ سيارة بريد متنقلة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية بالمحافظات (صور)

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