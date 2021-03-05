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اليوم.. سموحه يبدأ الإستعداد لمواجهة أسوان وسامى يبدأ دراسة «تماسيح النيل»

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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يستأنف اليوم، الجمعة، فريق سموحه، تدريباته الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية، لمدة 48 ساعة عقب مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى، حرصًا على عدم تعرضهم للإجهاد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان، في إطار منافسات الجولة المقبلة من مسابقة الدورى الممتاز، والتي مازال سموحه يقدم فيها سلسلة من العروض القوية خاصة وأنه الفريق الأقل هزيمة حتى الآن فى الدورى.


وطلب أحمد سامى، المدير الفني لسموحه، من لاعبيه غلق صفحة مباراة الجونة نهائيا ، والتفكير في مباراة أسوان، لتحقيق الفوز واستمرار المنافسة على المربع الذهبى هذا الموسم حيث يفصله فقط 3نقاط عن احتلال المركز الرابع حالياً.


ويعكف أحمد سامى على دراسة  مباريات فريق أسوان تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للمنافس الذى يلاقيه  فى الجولة القادمة من الدورى العام وذلك فى ظل قوة منافسات الدورى هذا الموسم، ورغبة كل فريق فى خطف نقاط المباراة الثلاثة.


ويعود فريق سموحه إلى استئناف تدريباته اليوميه على ملعب النادى بعد انتهاء الراحة السلبية التى منحها المدير الفنى للفريق عقب مباراة الجونة فى الجولة الماضية من الدورى، وذلك لتخفيف الضغوط البدنية على اللاعبين بسبب توالى المباريات.


وسيضم الفريق اليوم السداسى الغائب عن مباراة الجولة الماضية محمد عبدالمنعم ورجب نبيل ومحمود عزت وأحمد جمال ومحمود حليمو وحسام حسن بعد انتهاء الإيقاف والإصابات التى ضربت الفريق مؤخرا.

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