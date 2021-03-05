ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهات الجولة السابعة والعشرين

خسر نادي ليفربول أمام نظيره تشيلسي، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويحافظ مانشستر سيتي على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر يونايتد أقرب ملاحقيه.









وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1- مانشستر سيتى 65 نقطة.

2- مانشستر يونايتد 51 نقطة.

3- ليستر سيتى 50 نقطة.

4- تشيلسى 47 نقطة.

5- إيفرتون 46 نقطة.

6- وست هام 45 نقطة.

7- ليفربول 43 نقطة.

8- توتنهام 42 نقطة.

9- أستون فيلا 39 نقطة.

10- أرسنال 37 نقطة.

11- ليدز يونايتد 35 نقطة.

12- ولفرهامبتون 34 نقطة.

13- كريستال بالاس 33 نقطة.

14- ساوثهامبتون 30 نقطة.

15- بيرنلى 29 نقطة.

16- برايتون ألبيون 26 نقطة.

17- نيوكاسل يونايتد 26 نقطة.

18- فولهام 23 نقطة.

19- وست برومتش ألبيون 17 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة.