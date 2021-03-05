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شاهد.. لحظة وصول البابا فرنسيس إلى مطار بغداد في أول زيارة بابوية

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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أفاد شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، بوصول البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة رسمية لبابا إلى العراق.

 

وقالت إن :"طائرة البابا هبطت قبل قليل في مطار بغداد الدولي، ويتحضر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لاستقباله في صالة الشرف داخل المطار باستقبال رسمي".

 

وأضاف أن "البابا سيتوجه بعد اجتماعه بالكاظمي إلى القصر الجمهوري للقاء الرئيس العراقي برهم صالح ونخب أكاديمية ودينية وبعد ذلك يعقد اجتماعا خاصا مع البابا".

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