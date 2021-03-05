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تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر في قنا

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:19 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين شنت حملة تفتيشية علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة بمراكز دشنا ونجع حمادى وفرشوط أسفرت عن تحرير ١٢ محضر ذبح خارج المجازر الحكومية ودواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

‪‫واوضح الداودي انه تم تحرير ١١ محضر مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومة بمركزىّ دشنا ونجع حمادى بإجمالى ٦١ كجم كما تم تحرير محضر ‬لدواجن ولحوم مجمدة ومصنعاتها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى بإجمالى ٧٥ كجم مشيرا الى انه تم التحفظ على ‪على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ‬

‪من جانبه أكد الدكتور ابراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى على ان المديرية مستمرة فى شن الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات عرض وبيع اللحوم ومحلات البقالة والسوبر ماركت لضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين وعدم السماح بأي تجاوزات او استغلال للمواطن القنائى

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