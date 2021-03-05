"فعاليته 100%"..11 معلومة عن لقاح كورونا المصري

في ظل تزايد عدد لقاحات فيروس كورونا، نجحت مصر بتصنيع أول لقاح مصري بفعالية 100%، ومن المقرر إنتاجه بعد 6 شهور فقط.





وترصد "الفجر" في السطور التالية ابرز معلومات عن لقاح فيروس كورونا المصري:





العمل علي إنتاج اللقاح:





كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل نجاح مصر في الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا، قائلًا: "مصر علمت على إنتاج لقاح كورونا بعد أربع أسابيع من ظهور لقاح كورونا في مصر".





ولفت وزير التعليم العالي. إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى ثقته في العلماء المصريين، قائلًا: "عندي ثقة كبيرة في الله، إننا ممكن ندخل هذا المعترك، في هذه الحالة الحرجة".





الفريق مصري بالكامل:





وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الفريق الذي توصل لإنتاج لقاح كورونا مصري بالكامل معقبًا: "انتاج لقاح كورونا كان حلم بالنسبة لينا، والفريق المصري عمل ليلًا نهار للوصل إلى هذا اللقاح".





نشر في مجلة علمية





وأشار وزير التعليم العالي، إلى ان هناك مجلة من أكبر المجالات العالمية ا لا تنشر أي أبحاث علمية، إلا بعد التأكد من صحتها، قامت بنشر هذا اللقاح.





الخطوة المقبلة ستشمل في تحضير العينات:





ونوه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن الخطوة المقبلة ستشمل في تحضير العينات، لإستخدام اللقاح في مرحلة التجارب السريرية على عشرات ومئات المتطوعين، ثم بعد ذلك سيتم استخدام التجارب على آلاف.





التصنيع خلال 6 شهور:





وتوقع وزير التعليم العالي، بدأ تصنيع اللقاح المصري خلال 6 شهور من الآن بكميات كبيرة، معقبًا: "انتاج اللقاح دا أول مرة يحدث في مصر بهذه التقنيات الحديثة"





تقنية المعتمد عليها لقاح:





فيما كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، طريقة عمل اللقاح، معلقًا "اللقاح يعتمد على تقنية الفيروس المثبط أو المُعطّل، وهي نفس التقنية المستخدمة في لقاح شركة "سينوفارم" الصينية التي بدأت مصر استخدام لقاحها في حملة تطعيم الأطقم الطبية ثم المواطنين في وقت لاحق".





الموافقة النهائية من من قبل هيئة الدواء المصري:





وقال الدكتور محمد أحمد على، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات، رئيس الفريق البحث للقاح المصري، إن علماء المركز والمصنع المخصص لإنتاج اللقاح في انتظار الموافقة النهائية من قبل هيئة الدواء المصري على إنتاج اللقاح.





التجارب الإكلينيكة على المتطوعين خلال الأيام القليلة المقبلة:





وأعلن رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات، رئيس الفريق البحث للقاح المصري، أن البدء في التجارب الإكلينيكة على المتطوعين خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم إجراء التجارب خلال الشهر الجاري بحد أدنى منتصف الشهر الجاري 15 مارس.





نسبة فعاليته 100%:





وعن نسبة فعاليته أكد الدكتور محمد أحمد على، رئيس مركز التميز العلمي للفيروسات، رئيس الفريق البحث للقاح المصري، أن النتائج للتجارب التأكيدية للقاح المصري لفيروس كورونا، ثبتت إيجابيتها بفعالية 100% على الحيوانات التجارب، مؤكدا أن تجارب الحيوانات مؤشر جيد لفعالية اللقاح، مشيرا إلى أن الخطوات التي تم تحضير اللقاح المصري بها، جاءت وفق ما أقرته منظمة الصحة العالمية.





300 متطوع لتجارب المرحلة الأولي:



