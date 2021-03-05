قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، عن القيام بأعمال إصلاح وصيانة بوابة الدخول الرئيسية ببيارة المياه المرشحة لمحطة مياه أبو النمرس، واستكمال تغيير باقى المواسير الصلب من خط المياه العكرة الرئيسى للمحطة.





وذكرت المحافظة، أن الأمر سيتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بقطع المياه لمدة 8 ساعات، اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021، إلى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 6 مارس 2021، عن مركز ومدينة أبو النمرس بالكامل، والقرى التابعة له وهم قرية ترسا وشبرامنت والحرانية وزاوية أبو مسلم والمنوات ومنيل شيحة وطموه.





ونوهت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب، للتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورا.