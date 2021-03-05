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أستاذ الميكروبيولوجي: اللقاح هو الحل الوحيد لمواجهة الأمراض التنفسية (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عبدالجواد هاشم، أستاذ الميكروبيولوجي، إن مصر مواكبة للتطور العالمي في الوقاية من فيروس كورونا، منوها بأنه حتى الآن لا يوجد دواء محدد يمكن أن يقضي على فيروس كورونا.

وأشار "هاشم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن بروتكولات علاج مصابي كورونا تعمل على رفع مناعة الجسم، منوها بأن اللقاح في الأمراض التنفسية يعد هو الحل الوحيد في الوقاية منها.

وأكد أن الخوف من التطعيمات واللقاحات خوف غير مبرر، ناصحا كبار السن بالحصول على لقاح كورونا فورا، حتى لا يتعرضون لمضاعفات حال إصاباتهم والتي قد تؤدي للوفاة.

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الحصول على لقاح كورونا

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