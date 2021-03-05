ضربة جديدة للتحالف العربي.. إسقاط 5 طائرات مسيرة لميليشيا الحوثي

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت ودمرت منذ فجر اليوم الجمعة خمس طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية اليمنية صوب مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.

وشدد المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، لدى إعلانه عن إحباط الهجوم الرابع، على أن "جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب"، مضيفا أن قيادة التحالف "تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

وفي وقت لاحق أكد التحالف إسقاط طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

ويأتي ذلك في أعقاب إعلان المتحدث باسم قوات الحوثيين، يحيى سريع، على حسابه في "تويتر"، أن الجماعة شنت فجر اليوم هجوما بثلاث طائرات مسيرة من نوع "صماد 3" و"قاصف 2k" على "مواقع هامة".

وكثف الحوثيون في الأسابيع الأخيرة هجماتهم على السعودية على خلفية شنهم زحفا من أجل إحكام السيطرة على محافظة مأرب التي تعد آخر معقل لقوات الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من التحالف وسط اليمن.