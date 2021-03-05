مورينيو: مستقبل جاريث بيل بيد زيدان

أجرت صحيفة سكاي سبورتس الإنجليزية لقاء صحفي مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي لفريق توتنهام الإنجليزي، وتطرقت فيه للحديث عن مستقبل الويلزي جاريث بيل ومدى إمكانية استمراره في صفوف النادي الإنجليزي الموسم المقبل.









وكان جاريث بيل قد انتقل إلى توتنهام هوتسبير قادماُ من ريال مدريد على سبيل الإعارة لموسم واحد فقط بقيمة عقد وصلت ل30 مليون يورو شاملة الضرائب.









وبسؤاله عن إمكانيه إستمرار بيل داخل صفوف توتنهام قال مورينيو: "يجب أن تسألوا ريال مدريد وزين الدين زيدان عن ذلك، هو ليس لاعبًا في توتنهام، والملكي هو من يملك كل شيء بين يديه، هم يملكون لاعبا يتبقى له عام آخر في عقده ويملكون القوة بين يديهم".









مضيفا: "بدوري أملك لاعبًا معارًا، وأحاول إخراج أفضل ما لديه من أجل توتنهام، كما نحاول الاعتناء باللاعب من أجل مصلحتنا واحترامًا للنادي المعار منه، وإذا أردتم معرفة أي شيء عن مستقبل جاريث، فيجب عليكم سؤال زيدان".









أما عن الإصابات التي عانى منها الويلزي مع التحاقه بالفريق الإنجليزي أكد مورينيو: "يكون الأمر شخصيا عندما يعاني اللاعب من الإصابات، فدائمًا ما تكون لديه مخاوف لا تتعلق بالأمور بالدنية فقط بل بالعاطفية أيضًا، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت للتغلب على تلك المخاوف".









وتابع: "وضعنا كل شيء من حوله لمساعدته من الجهاز الفني والطبي وعلوم الرياضة، كما لعب أصدقائه في غرف خلع الملابس دورًا في إسعاده، هو سعيد بشكل عام، ولكنه يفتقد لسعادة اللعب في أعلى المستويات".









ويواجه توتنهام فريق كريستال بالاس الأحد القادم في تمام التاسعة والربع على ملعب وايت هارت برلين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.









ويحتل توتنهام المرتبة الثامنة في ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة، من 25 لقاء، فاز في 12، وتعادل في 6، وتلقى الهزيمة في 8 مباريات.



