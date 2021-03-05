محافظ الدقهلية: لن أسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق (صور)

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أ نه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.





جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين بالكميات الكافية والأسعار المناسبة.





وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات التي تم تنفيذها خلال يوم واحد فقط 61 مخالفة تموينية في مجال الأسواق والمخابز وقامت بمصادرة كميات من السلع المتنوعة بدون فواتير، وتم تحرير المحاضر بالمخالفات والمضبوطات، وقرر المحافظ إحالة جميع المحاضر المحررة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها.





جاءت تصريحات وقرارات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه م. السيد دايرة وكيل وزارة التموين بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين.





ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين أن المخالفات في مجال المخابز شملت مخالفات نقص وزن ونقص مواصفات وعدم إعطاء بون وعدم نظافة المكان، وشملت مخالفات الأسواق والمحلات، عدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية وبيع بأزيد من التسعيرة وادارة منشأة بدون ترخيص، وأضاف أنه تم مصادرة 50 قاروصة سجاير و5 شكاير سكر، و5000 لتر سائل منظفات و300 لتر كلور و50 كرتونة فنيك و50 كرتونة فلاش منظف بالإضافة الى 12 أسطوانة غاز منزلي بيع بأزيد من التسعيرة.



