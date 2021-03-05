شوائب عالقة وأتربة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا السبت الموافق 6 مارس 2021 وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 11 مارس 2021.





وحذرت الهيئة في بيان لها، من شبورة مائية صباحًا علي المحافظات، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة.





وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:





غدا السبت:





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الأحد المقبل:





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





يوم الإثنين المقبل:





شبورة مائية صباحا: على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد.





اعتبارا من الثلاثاء المقبل 9 مارس 2021 إلى الأربعاء المقبل 10 مارس 2021 ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح (4-5) درجة مئوية ليسود طقس حار نهارًا بارد ليلًا.





يوم الثلاثاء المقبل:





شوائب عالقة: علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.





نشاط الرياح: مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية.





يوم الأربعاء المقبل:





شوائب عالقة: علي مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.





اعتبارًا من يوم الخميس 11 مارس انخفاض في درجات الحرارة علي السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري بقيم تتراوح من (4-5) درجة مئوية ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا



