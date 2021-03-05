تعافي 3 مسنين بقها وسيدتين ببنها العام من كورونا

شهدت مستشفيات العزل بمحافظة القليوبية، اليوم الجمعة، تعافي 5 حالات من فيروس كورونا، بينهم 3 مسنين بمستشفى قها للعزل، وسيدتين ببنها العام.





من جانبه أعلن الدكتور أحمد سعد الخيامي مدير مستشفى قها، اليوم الجمعة، خروج وتعافي 3 حالات اليوم مصابة بكورونا بعد تعافيهم.





وأوضح مدير المستشفي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك الحالات لثلاث مسنين، وأثبتت تعافيها بعد إجراء مسحتين متتاليتين على 5 أيام، وأنه تقرر خروجهم اليوم من المستشفى مع الاستمرار في عزل منزلي لمدة 14 يوما.





وأشار "الخيامي" أن المستشفي تستقبل الحالات التي بحاجة إلى عزل صحي نظرا لوجود أعراض قوية عليها وتستوجب الحجز.



