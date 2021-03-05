Advertisements

بعد نصف ساعة.. بابا الفاتيكان يلتقي الرئيس العراقي في قصر السلام

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

أفاد شبكة "روسيا اليوم" ، بوصول البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى العاصمة العراقية بغداد في أول زيارة رسمية لبابا الفاتكان إلى العراق، فيما أشار إلى مغادرته المطار للقاء الرئيس العراقي برهم صالح.

 

وسيلتقي البابا بعد نصف ساعة من الآن الرئيس العراقي في قصر السلام داخل المنطقة الخضراء الحكومية.

 

وقالت الشبكة الروسية:"الآلاف تواجدوا على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي ترحيبا بأول زيارة بابوية للعراق".

 

وفي وقت سابق من اليوم، هبطت طائرة البابا فرنسيس في مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 17 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

برهم صالح: زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة للعراق تكتسب أهمية تاريخية

"الكاظمي": سيتم الإفراج عن جميع المتظاهرين من السجون العراقية

أول رد من الكنيسة الكاثوليكية على زيارة بابا الفاتيكان للعراق

استعدادات عراقية عالية المستوى لاستقبال قداسة البابا فرنسيس الشهر المقبل

الجدول الزمني لأول زيارة من بابا الفاتيكان للعراق

قبل زيارة البابا بأيام. إصابة سفير الفاتيكان في العراق بكورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات