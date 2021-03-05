مصادرة 770 شيشة وتحرير 559 محضر كمامة بأحياء القاهرة

قامت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.



وقد شملت تلك الحملات أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والمطرية والسلام اول والازبكية وغرب والسيدة زينب وعابدين والوايلي وبولاق وروض الفرج والاميرية وحلوان والخليفة والبساتين ومصر القديمة والمقطم

وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع ٧٧٠ شيشة وغلق ٧٢ مقهى لاستخدامها الشيش، وغلق ٦١ مقهى و١٢١ محل و٢٩ ورشة لعدم التزامهم بمواعيد الغلق.



كما أسفرت الحملات عن تحرير ٨٩ محضر إشعال طريق و٢١ محضر إدارة بدون ترخيص و٢٧ محضر تلوث بيئة و٤٢ محضر بائع متجول ، بالإضافة إلى تنفيذ ٥٥٩ حالة ازالة إدارية، وتحصيل ٢٤٦ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.



وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.



وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.