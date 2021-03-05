Advertisements

مصادرة 770 شيشة وتحرير 559 محضر كمامة بأحياء القاهرة

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:58 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
قامت أجهزة محافظة القاهرة، بالتنسيق مع شرطة المرافق، بحملة مكبرة بعدد من أحياء العاصمة تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالمتابعة الميدانية لقرارات الدولة باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وقد شملت تلك الحملات أحياء مصر الجديدة ومدينة نصر والمطرية والسلام اول والازبكية وغرب والسيدة زينب وعابدين والوايلي وبولاق وروض الفرج والاميرية وحلوان والخليفة والبساتين ومصر القديمة والمقطم
وقد أسفرت تلك الحملات عن رفع ٧٧٠ شيشة وغلق ٧٢ مقهى لاستخدامها الشيش، وغلق ٦١ مقهى و١٢١ محل و٢٩ ورشة لعدم التزامهم بمواعيد الغلق.

كما أسفرت الحملات عن تحرير ٨٩ محضر إشعال طريق و٢١ محضر إدارة بدون ترخيص و٢٧ محضر تلوث بيئة و٤٢ محضر بائع متجول ، بالإضافة إلى تنفيذ ٥٥٩ حالة ازالة إدارية، وتحصيل ٢٤٦ غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة.

وأشار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع المظاهر السلبية في العاصمة لإعادة الوجه الحضاري إليها، مؤكدًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع بالتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتابع على مدار الساعة الاجراءات التي تتخذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الإحترازية فى أحياء العاصمة المختلفة حرصًا على صحة المواطنين.

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 14 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات