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اليوم.. خطوات حجز لقاح كورونا بعد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة (طالع التفاصيل)

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:58 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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اليوم.. خطوات حجز لقاح كورونا بعد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة (طالع التفاصيل)

بدأت وزارة الصحة والسكان صباح الخميس حملة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص الذي كانت خصصته وزارة الصحة قبل ذلك.

وصباح اليوم الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا) لاختيار التسجيل لطلب اللقاح

سيتم طرح ثلاث اختيارات إما العاملين في القطاع الطبي أم أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية كبار السن بدون أمراض مزمنة.

من التحذيرات التي وضعتها الوزارة عبر موقعها: غير مسموح بالتسجيل لمن هو دون 18 عاماً.

العاملين في القطاع الطبي عليهم إحضار ما يثبت طبيعة العمل، على سبيل المثال وليس الحصر: "كارنيه النقابة- بيان حالة وظيفية- خطاب من جهة العمل".

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال خلال حضوره بدء انطلاق تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة بـ لقاح كورونا إن: "الدولة تتحرك بطريقة علمية في ملف اللقاحات، حيث يتم اختبار اللقاحات في البداية ثم يتم التعاقد مع الشركات ويتم تسلمها وتوزيعها وفقا للأولويات الموجودة والمعلنة".

وتابع: "وفقا للتسجيل على الموقع الإلكتروني يتم تحديد الأيام الخاصة بالمواطنين لتلقي التطعيم، لافتا أن «الأيام المقبلة سنبدأ في تطعيم أعداد أكثر".

اليوم.. خطوات حجز لقاح كورونا بعد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة (طالع التفاصيل)

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حمله التطعيم تطعيم المواطنين

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