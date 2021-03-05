آخرهم "لا يفطر".. أقوى الفتاوى بشأن لقاح كورونا



على مدار الفترة الأخيرة، ظهرت عدد من الفتاوى بشأن لقاح كورونا ضمن سعي المؤسسات الدينية بالعالم للمشاركة برأيها لمواجهة ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



اللقاح "لا يفطر"

في الساعات الأخيرة، أكد مفتى المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة،أن "لقاح كورونا مثله مثل أى لقاح يؤخذ بالعضل لا يفطر الصائم فى شهر رمضان المبارك.



وتابع مفتي المملكة الأردنية إنه في حال تعرض من أخذ اللقاح لأعراض جانبية مثل ارتفاع درجة الحرارة وقام بأخذ الدواء وأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم التزاما بالنص القرآني "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ"، فعليه قضاء اليوم الذي أفطره بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، وهو قادر على قضاء ذلك اليوم لحين قدوم شهر رمضان المبارك العام المقبل".



آمن وحلال للاستخدام

ومنذ أيام، قال أكد وزیر الشؤون الإسلامیة المالیزي ذوالكفل محمد البكري، إن معظم العلماء أصدروا فتاوى وبیانات استنادًا إلى آراء وتوصیات الخبراء في القطاع الصحي، وأكدوا أن ھذا اللقاح المضاد لكوفید-19 آمن وحلال للاستخدام.



وتابع وزير الشؤون الإسلامية الماليزي في بيان صحفي: "أن شروط صیاغة الفتوى منھا الرجوع إلى الخبراء في مجالات تخصصھم".





فتوى بشأن الخنزير

وفي وقت سابق، أوضح خالد عمران، أمين عام الفتوى في دار الإفتاء المصرية، الحكم فيما يتم تداوله من تقارير عن احتواء بعض لقاحات فيروس كورونا الجديد على مشتقات من الخنزير وإن كان تلقيها قد يخالف الشرع.



وتابع: "العالم يريد أن يخرج من المشكلة، دار الإفتاء منذ فترة طويلة تقول إن المكون المتخذ أحيانا وليس فيكل الأحيان وكثير ما لا يكون، لكن المتخذ أحيانا من الخنزير يعالج معالجات كيميائية ويحصل له ما يسمى بالفقه الإسلامي الموروث من القديم ما يسمى بالاستحالة".