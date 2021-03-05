قبل الامتحان بساعات.. 5 قرارات مهمة من وزارة التعليم لطلاب الشهادة الإعدادية

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن عدة قرارات مهمة لتذكير جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بما تم الإعلان عنه من خلال وزارة التربية والتعليم في 18 من فبراير الماضي بشأن الامتحان المجمع للشهادة الإعدادية.



وذلك مانعًا لانتشار الشائعات على مدار العام الدراسي الحالي من أجل إثارة البلبلة.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات وزير التربية والتعليم لطلاب الشهادة الإعدادية:



الامتحان المجمع هو شرطًا أساسيًا من أجل دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني:



أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم إضافة درجات امتحان الفصل الدراسي الأول المجمع إلى المجموع الكلي للطالب في نهاية العام الدراسي، بل إن هذا الامتحان المجمع هو شرطًا أساسيًا من أجل دخول امتحان الفصل الدراسي الثاني.



امتحان تكميلي في هذه الحالة.



وأكد وزير التربية والتعليم أن الطالب الذي لن يستطيع اجتياز امتحان الفصل الدراسي الأول المجمع، أو أنه حصل فيه على 50% فأكثر ولكنه لم يحصل على 25% في أي مادة دراسية، ينبغي عليه أن يتقدم لدخول امتحان تكميلي.



الامتحان تكميلي شرط أساسي:



وكشف طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التكميلي شرطًا أساسيًا أيضًا من أجل يستطيع الطالب التقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في انخفاض درجاته عن الحد الأدنى.



احتساب درجات الطالب وفقًا لامتحان الترم الثاني فقط:



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سوف يتم احتساب مجموع درجات طالب الشهادة الإعدادية وفقًَا للدرجات التي سوف يحصل عليها من خلال الامتحان الخاص بالفصل الدراسي الثاني فقط،



الالتحاق بالثانوية العامة وفق درجات الفصل الدراسي الثاني:



وأعلن طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه سوف يتم تنسيق الطلاب من أجل الالتحاق بالمرحلة الثانوية وفقًا لدرجات امتحان الترم الثاني.



ومن المنتظر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول بعد غد الأحد في شكل امتحان مجمع يتضمن الخمس مواد الدراسية الأساسية، وهي اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية، والعلوم، وأخيرًا مادة الرياضيات، وسيكون الامتحان بنظام الاجتياز أو عدم الاجتياز.