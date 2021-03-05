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قبل موقعة الترجي.. رسائل جماعية من تونس لـ"شيكابالا"

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:59 م
الزمالك
الزمالك
محمد زكي
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حرص لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، التواصل مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، وذلك لتهنئته بعيد ميلاده حيث يوافق اليوم ٥ مارس عيد ميلاد الاباتشي.

وأجرى لاعبي الزمالك مكالمة بشيكابالا، عقب انتهاء صلاة الجمعة بفندق الإقامة بتونس، مع إجراء الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

ويغيب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن قائمة الفريق المتواجدة بتونس بسبب الإصابة، حيث يعاني اللاعب من مزق بسيط في العضلة الخلفية وبخضع حاليا لتدريبات تأهيلية وفقاً للبرنامج الطبي الموضوع له.

وفي نفس السياق، طلب شيكابالا من لاعبي الفريق التركيز في مباراة الترجي التونسي، وضرورة التسجيل مبكرا، حيث أنه لقاء هام وأن عشاق الزمالك ينتظرون نتيجة إيجابية في تونس للعودة إلى الطريق الصحيح.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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