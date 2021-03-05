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الزمالك بالزي الرسمي أمام الترجي في قمة رادس

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والترجي التونسي، عن ارتداء الفريق لزيه الرسمي القميص الأبيض والشورت الأبيض والجوارب البيضاء، في حين سيرتدي حارس المرمى اللون الأخضر.

ومثل الزمالك في الاجتماع الفني لمباراة الترجي كلا من أحمد زاهر إداري الفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات.

وتتحرك حافلة الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد رادس في تمام الساعة 2:05 بتوقيت تونس، الساعة 3:05 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة.

ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي، في المباراة المقرر لها غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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