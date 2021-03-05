تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لـ1779 مواطن بقرية الشيخ مسعود بالمنيا

نظمت مديرية الصحة بالمنيا، اعمال القافلة الطبية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان للمواطنين، وذلك بقرية الشيخ مسعود التابعة لمركز العدوة ، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1779 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.





أوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، ان القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم اجراء 358 حالة جراحة، 479 حالة أطفال، 268 باطنة، 116 قلب، 231 جلدية، 141 نساء، 99 تنظيم اسرة، 69 اسنان، بالإضافة لإجراء 86 تحاليل مختلفة واجراء 61 حالات موجات صوتيه واجراء 5 اشعة سينية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 117 متردد وتم خلع اسنان 8 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى عدد 37 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 103 متردد من خلال 12 عيادة متنقلة.





الأمراض المزمنة

وعلى جانب آخر، قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، حيث تم فحص مليون و59 ألفا و528 مواطنا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحد من انتشار الأمراض المزمنة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.





التثقيف الصحي

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على تنوع الخدمات الطبية والصحية بالمبادرة والتي تشمل التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا.





أوضح الدكتور احمد خليل مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية في بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، من خلال 260 فريق طبي مابين متحرك وثابت في جميع أنحاء المحافظة ليتم العمل على فترتين صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع.





المنشآت الغذائية

وعلى جانب آخر، شدد محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





الاشتراطات الصحية

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





الحملات التفتيشية