رئيس "المصري للرماية": التعايش مع كورونا مكننا من استضافة بطولة بمشاركة 30 دولة (فيديو)

قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، إن مصر عندما استطاعت أن تتعايش مع وجود فيروس كورونا تمكنت من عقد البطولات.



وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر استضافت بطولة العالم للرماية والتي تتكون من 32 دولة، ومشاركة 400 رامي، تعتبر مشاركة كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن وزير السياحة أتاح للوفود المشاركة في البطولة زيارة الأهرامات مجانا، معلقا: "دعايو مجانية".



وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عملت على انجاح البطولة، لافتا إلى أن وجود بطولة العالم للرماية في مصر أظهر قدرتنا على تنظيم المحافل الدولية..

