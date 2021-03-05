Advertisements

رئيس "المصري للرماية": التعايش مع كورونا مكننا من استضافة بطولة بمشاركة 30 دولة (فيديو)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:14 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري للرماية، إن مصر عندما استطاعت أن تتعايش مع وجود فيروس كورونا تمكنت من عقد البطولات.

وأشار "حسني"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن مصر استضافت بطولة العالم للرماية والتي تتكون من 32 دولة، ومشاركة 400 رامي، تعتبر مشاركة كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لافتا إلى أن وزير السياحة أتاح للوفود المشاركة في البطولة زيارة الأهرامات مجانا، معلقا: "دعايو مجانية".

وأضاف أن كافة مؤسسات الدولة عملت على انجاح البطولة، لافتا إلى أن وجود بطولة العالم للرماية في مصر أظهر قدرتنا على تنظيم المحافل الدولية..

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ أقل من ساعتين

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع ضد فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 12 ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ أقل من ساعة

ميدو يفجر مفاجأة نارية جديدة بشأن عقوبة كهربا في الأهلي

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات