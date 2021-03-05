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هل يحقق الريمونتادا؟.. موعد مباراة برشلونة وباريس بدوري أبطال أوروبا

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:08 م
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة العالمية والأوروبية القمة النارية التي ستجمع بين برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي في مباراة العودة في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء معقل النادي الفرنسي.

يدخل الأرجنتيني ماوريسيو بوتيشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان اللقاء منتشي وذلك عقب الفوز في مباراة الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف بينما يطمخ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة لتحقيق ريمونتادا يتم حفرها في الذاكرة وتخطي خصمه عن طريق الفوز بثلاثية نظيفة حتي يتمكن من الصعود لدور الثمانية من البطولة العريقة.

وقع باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الأول في المجموعة برصيد 12 نقطة. خاض باريس سان جيرمان 6 مباريات في هذا الدور، فاز في 4 مباريات وخسر مبارتين. سجل باريس سان جيرمان 13 هدف في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ومني مرماه ب 6 أهداف.

على جانب آخر، وقع برشلونة الإسباني في المجموعة السابعة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 15 نقطة. خاض برشلونة 6 مباريات في هذا الدور، فاز في 5 مباريات وخسر مباراة واحدة. سجل برشلونة 16 هدف في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ومني مرماه ب 5 أهداف.

من المقرر أن تقام مباراة العودة بين برشلونة وباريس سان جيرمان يوم الأربعاء 10 مارس 2021 وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية والثانية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستقوم فضائية BEIN SPORT HD 1 التابعة لمجموعة قنوات BEIN المالكة لحقوق بث دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببث المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة.

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