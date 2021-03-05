بالورود والشيكولاتة.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات السياحة الليتوانية منذ جائحة كورونا (صور)

استقبلت فنادق الغردقة عدد من السائحين من ليتوانيا بالورد والشوكولاتة ومشروبات الضيافة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في عودة السياحة الليتوانية لأول مرة منذ جائحة كورونا عقب توقف دام لأكثر من عام إلى ألي توقف حركة الطيران والرحلات السياحية في عدد من الدول الأوروبية حيث اتخذت معظم الدول الأوروبية قرارات بالإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران.





استأنفت شركة الطيران اللتوانية getjet airlines رحلاتها الجوية إلى مطار الغردقة الدولي حيث استقبل المطار الغردقة أولى الرحلات القادمة من لتوانيا وعلى متنها ١٨٠ راكبا.





وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتي تسببت في توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية



