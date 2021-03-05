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بالورود والشيكولاتة.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات السياحة الليتوانية منذ جائحة كورونا (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
محمد طه
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استقبلت فنادق الغردقة عدد من السائحين من ليتوانيا بالورد والشوكولاتة ومشروبات الضيافة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة في عودة السياحة الليتوانية لأول مرة منذ جائحة كورونا عقب توقف دام لأكثر من عام إلى ألي توقف حركة الطيران والرحلات السياحية في عدد من الدول الأوروبية حيث اتخذت معظم الدول الأوروبية قرارات بالإغلاق الكلي والجزئي وتوقف حركة الطيران.

استأنفت شركة الطيران اللتوانية getjet airlines  رحلاتها الجوية إلى مطار الغردقة الدولي حيث استقبل المطار الغردقة أولى الرحلات القادمة من لتوانيا وعلى متنها ١٨٠ راكبا.

وذلك عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتي تسببت في توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية 

أجرت سلطات مطار الغردقة باستقبال الطائرة طبقا للبرتوكول بتقليد رش المياه المتبع في أجواء الترحيب والاستقبال لأول رحله طيران قادمة من مطار فيلنوس إلي مدينة الغردقة أحد المناطق السياحية المصرية الهامة، حيث قامت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بتقديم الخدمة الأرضية والمناولة للطائرة، كما قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وسرعة إنهاء إجراءات وصولهم مع الالتزام  بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة. 
بالورود والشيكولاتة.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات السياحة الليتوانية منذ جائحة كورونا (صور)
بالورود والشيكولاتة.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات السياحة الليتوانية منذ جائحة كورونا (صور)
بالورود والشيكولاتة.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات السياحة الليتوانية منذ جائحة كورونا (صور)
بالورود والشيكولاتة.. مطار الغردقة الدولي يستقبل أولى رحلات السياحة الليتوانية منذ جائحة كورونا (صور)

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