جيش الاحتلال يكمل بناء جدار خرساني تحت الأرض على حدود غزة

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن جيش الاحتلال أكمل بناء جدار خرساني تحت الأرض على حدود قطاع غزة لمواجهة الأنفاق الهجومية للمقاومة الفلسطينية.

وذكرت الصحيفة أن الجدار "جزء من الجهود التي تهدف إلى منع المقاومة الفلسطينية من العبور إلى إسرائيل عبر أنفاق على امتداد الحدود، لشن هجمات".

والجدار الخرساني تحت الأرض هذا عبارة عن حاجز ممتد لمسافة 60 كم، ويشمل أيضا سياجا فوق الأرض، وأجهزة استشعار متطورة فوق الجدار وأسفله، وأحدث أنواع التكنولوجيا التي تعالج تهديد الأنفاق وتمنع التسلل، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي أن 95% تقريبا من الحاجز اكتمل، وسوف يدخل نطاق العمل في المستقبل القريب.

وقالت الصحيفة إن "حماس تمتلك نظام أنفاق معقدا تحت الأرض في جميع أنحاء قطاع غزة، وستستخدمه لمهاجمة الجنود الإسرائيليين خلال أي معركة برية مستقبلية داخل القطاع"، مضيفة أنه "لذلك يجهز الجيش الإسرائيلي جنوده لمزيج من الحرب فوق الأرض وتحتها".