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الجرام يبدأ بـ119.49 ريال.. تراجع أسعار الذهب بالمملكة

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:19 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مع استمرار الضغوط الأمريكية على أسعار المعدن عالميًا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة 204.84 ريال (54.62 دولار)، مقابل 206.53 ريال (55.07 دولار) أمس.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 179.24 ريال (47.80 دولار)، مقابل 180.71 ريال (48.19 دولار) الخميس.

وهبط سعر جرام عيار 18 إلى نحو 153.63 ريال (40.97 دولار)، مقابل 154.90 ريال (41.31 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية 119.49 ريال (31.86 دولار)، مقابل 120.48 ريال (32.13 دولار).

وهبط سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية إلى 6375 ريالًا (1700 دولارًا)، مقابل 6427.50 ريال (1714 دولارًا).

كما تراجع سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) إلى نحو 1433.89 ريال (382.37 دولار)، مقابل 1445.70 ريال (385.52 دولار).

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