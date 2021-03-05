سفير الصومال يشكر الرئيس السيسي لدعم التعليم في بلاده وزيادة المنح الدراسية

تقدم السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر، السفير المفوض فوق العادة لجمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، اليوم، الجمعة، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعمه الصومال في المجالات التي تمتلك فيها مصر خبرات واسعة ومتميز وعلى رأسها قطاع التعليم، مشيرا إلى وصول عدد من الطلاب الصوماليين اليوم إلى القاهرة في إطار المنح الدراسية المقدمة لطلاب الصوماليين بالجامعات المصرية سنويا.





وقال السفير الصومالي بالقاهرة، في تصريح له اليوم خلال استقباله عدد من الطلاب عقب وصولهم القاهرة، "لاشك أن العلاقات الثقافية بين البلدين تتميز بالعمق والعراقة، حيث وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكتوبر 2014 على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الصوماليين بالجامعات المصرية لتصبح مائتي(200) منحة جامعية سنويًا، وكذلك معاملة الطلاب الصوماليين الدارسين بمختلف الجامعات المصرية معاملة الطلاب المصريين، وذلك في إطار دعم الصومال.

وأضاف أن مصر دعمت الصومال فى الفترة التى أعقبت الاستقلال فى مختلف المجالات لا سيما فى مجال التعليم حيث تواجدت المدارس والمدرسين المصريين في مقديشو وأقاليم الصومال، والبعثات الأزهرية والمعلمين التابعين للأزهر الشريف كانت تلعب دورا في نشر العلم وتعاليم الإسلام الصحيح في الصومال حتى تاريخه.