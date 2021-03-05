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باتشيكو يعقد جلسة فنية مع لاعبي الزمالك للحديث عن مباراة الترجي

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:23 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على عقد جلسة فنية مع لاعبي الفريق، وذلك للحديث عن مباراة الترجي الرياضي التونسي في اللقاء المقرر له غدا السبت ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.


وتحدث باتشكيو عن أهمية مباراة الترجي، وأن لاعبي الفريق التونسي متحمسين للغاية، لذلك يجب هز شباكهم مبكرا، لعدم تصعيب الامور علينا فيما بعد.


وشهدت الجلسة تواجد عبد الحليم علي مدير الكرة، وأشرف قاسم المشرف العام، بالاضافة للواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس النادي، وإبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية.


ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع الترجي التونسي، غدا السبت، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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