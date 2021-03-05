الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

أعلن برشلونة الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الإسباني جيرارد بيكي نجم دفاع الفريق أثناء مواجهة أشبيلية والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة وذلك في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.









واستطاع بيكي تسجيل هدف النادي الكتالوني القاتل في الدقيقة 94 من عمر المباراة والذي قاد برشلونة للأشواط الإضافية لكنه اشتكى من بعض الآلام وأنهى اللقاء وهو يعرج.









ونشر برشلونة بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أظهرت التقييمات والاختبارات الطيبة التي أجريت صباح اليوم إصابة جيرارد بيكي بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وعودته للتدريبات تعتمد على سرعة تعافيه".



