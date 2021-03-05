Advertisements

الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أعلن برشلونة الإسباني عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الإسباني جيرارد بيكي نجم دفاع الفريق أثناء مواجهة أشبيلية والتي فاز فيها بثلاثية نظيفة وذلك في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.


واستطاع بيكي تسجيل هدف النادي الكتالوني القاتل في الدقيقة 94 من عمر المباراة والذي قاد برشلونة للأشواط الإضافية لكنه اشتكى من بعض الآلام وأنهى اللقاء وهو يعرج.


ونشر برشلونة بيان رسمي له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أظهرت التقييمات والاختبارات الطيبة التي أجريت صباح اليوم إصابة جيرارد بيكي بالتواء في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى وعودته للتدريبات تعتمد على سرعة تعافيه".

أخبار تهمك

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 13 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

الأهلي لـ"الفجر": عقوبة كهربا لا علاقة لها برحيله وموسيماني لم يطلب مغادرته

منذ 36 دقيقة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

منذ 34 دقيقة

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات