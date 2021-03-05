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شعبة العطارة: أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تصل لـ 15 %
الجمعة 05/مارس/2021 - 02:36 م
الفجر الاقتصادي
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أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن مخزون السلع الغذائية وتحديدًا الياميش الرمضاني والعطارة والمكسرات جيد جدًا ولا يوجد أي عجز في المنتجات، وأن معظم الحاويات دخلت السوق المصري، والمتبقي موجود في الموانيء حاليًا وسيصل للتجار خلال أسبوع .
وأضاف "الكومي"، أن الاسعار شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرًا إلى أن التجار استوردا الياميش والمكسرات والعطارة وجاري تجهيزها استعدادا لشهر رمضان المبارك ومتبقي بعض الأصناف دخلت الموانيء المصرية وجاي تفريغها، ليتم توزيعها علي المحلات التجارية.
ولفت "نائب رئيس الشعبة" النظر إلى أن البضائع شهدت تأخراً كبيرا في الوصول للموانيء المصرية نتيجة ظروف كورونا وتدكس الحاويات في الموانئ، فضلًا عن إرتفاع أسعار البضائع بالدول الموردة لمصر.
وأوضح "الكومي"، أن ٨٠% من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج خاصة من دول شرق اسيا مثل الهند واندونيسيا وكذا فيتنام وسوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأخر وصول البضائع هذا العام تسبب في تأخر موسم البيع، حيث كان مبكرًا في الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماع مع هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لبحث سبل تلافي المشكلات بين التجار والهيئة وتحديدًا المتعلقة بالافراج نتيجة اشتراطات الهيئة مؤخرًا
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