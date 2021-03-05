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شعبة العطارة: أسعار ياميش رمضان ارتفعت بنسبة تصل لـ 15 %

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:36 م
ياميش رمضان
ياميش رمضان
الفجر الاقتصادي
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أكد شادي الكومي، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، أن مخزون السلع الغذائية وتحديدًا الياميش الرمضاني والعطارة والمكسرات جيد جدًا ولا يوجد أي عجز في المنتجات، وأن معظم الحاويات دخلت السوق المصري، والمتبقي  موجود في الموانيء حاليًا وسيصل للتجار خلال أسبوع .

وأضاف "الكومي"، أن الاسعار شهدت زيادات تتراوح بين 5 و15% لمعظم الأصناف، مشيرًا إلى أن التجار استوردا  الياميش والمكسرات والعطارة وجاري تجهيزها استعدادا لشهر رمضان المبارك ومتبقي بعض الأصناف دخلت الموانيء المصرية وجاي تفريغها، ليتم توزيعها علي المحلات التجارية.

ولفت "نائب رئيس الشعبة" النظر إلى أن البضائع شهدت تأخراً كبيرا في الوصول للموانيء المصرية نتيجة ظروف كورونا وتدكس الحاويات في الموانئ، فضلًا عن إرتفاع أسعار البضائع بالدول الموردة لمصر.

وأوضح "الكومي"، أن ٨٠% من مستلزمات العطارة مستوردة من الخارج خاصة من دول شرق اسيا مثل الهند واندونيسيا وكذا فيتنام وسوريا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تأخر وصول البضائع هذا العام تسبب في تأخر موسم البيع، حيث كان مبكرًا في الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن الشعبة بصدد عقد اجتماع مع هيئة سلامة الغذاء برئاسة الدكتور حسين منصور لبحث سبل تلافي المشكلات بين التجار والهيئة وتحديدًا المتعلقة بالافراج نتيجة اشتراطات الهيئة مؤخرًا

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اسعار ياميش رمضان 2021

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