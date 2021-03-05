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الأهلي لـ"الفجر": عقوبة كهربا لا علاقة لها برحيله وموسيماني لم يطلب مغادرته

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:25 م
كهربا
كهربا
محمد الصو
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كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن النادي الأهلي، الأربعاء الماضي عن قيام النادي بتغريم اللاعب 200 ألف جنيه بالإضافة إلى إيقافه لمدة شهر عن المشاركات، بسبب عدم التزامه واعتراضه على الجهاز الفني.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب غير مطروح للبيع ولم يتم مناقشة الأمر من جانب المدير الفني.

وأضاف: "الجميع منشغل في مواجهة فيتا كلوب الكونغولي، ولم يتم البت في أمر كهربا تمامًا، ولن يكون هناك اتجاه في رحيله على الأغلب".

وتابع: "توقيع العقوبات على اللاعب لا تعني بالضرورة رحيله، هو في النهاية أحد أفراد منظومة موسيماني، والعقوبة أحيانًا تكون من أجل التقويم وليس قطع الرقاب".

واختتم: "اللاعب تقبل العقوبة بصدر رحب، ولم يتفوه تجاه الأمر بأي شئ، بل بحث عن تقديم الاعتذار للمدير الفني وأكد على أنه سيحاول الاجتهاد من أجل استعادة ثقته".

ويستعد الأهلي لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، مساء يوم السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.


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