موعد مواجهة مانشستر سيتي واليونايتد في الدوري الإنجليزي

يترقب ساكني مدينة مانشستر قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي بين الغريمين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المباراة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل في السابع من الشهر الجاري على ملعب الإتحاد.









ويسعي مانشستر سيتي لمواصلة نتائجه المتميزه لتوسيع الفارق عن أقرب ملاحقيه المان يونايتد من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثالثة في ولاية الإسباني بيب جوارديولا.









بينما يحاول مانشستر يونايتد الحصول على الثلاث نقاط لضمان تواجده داخل المربع الذهبي المؤهل للأبطال، خاصة بعد تعادله في الجولتين السابقين أمام تشيلسي وكريستال بالاس.









جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة، من 27 مباراة، فاز 20 منها، وتعادل في 5، وتلقى الهزيمه في مباراتين، بينما يحل مانشستر يونايتد في المركز الثاني برصيد 51 نقطة، من 27 مباراه، فاز في 14 مناسبه، وحقق التعادل في 9أخرى، ولحقت به الخساره في أربع مباريات.



