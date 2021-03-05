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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس غانا بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لرئيس جمهورية غانا، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لرئيس جمهورية غانا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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