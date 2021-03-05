إعدام 3 أطنان ونصف أغذية فاسدة وغلق 25 منشأة غذائية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة للمرور علي الأسواق والمنشآت الغذائية بمراكز ومدن المحافظة.





وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢٥ منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ٣ طن و٦٢٦ كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٣٣ عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ١٠٤ محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالمحافظة.



