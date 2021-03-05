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البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:35 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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وصل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، إلى العراق في زيارة تستغرق أربعة أيام، في أول زيارة بابوية للبلاد.

واستقبل مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا، وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس.

وسافر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، صباح الجمعة فى زيارة إلى العراق على متن طائرة إيرباص A330 تابعة لشركة إليتاليا تطبق بروتوكولا صحيا خاصا بسبب جائحة كورونا، بينما سيتم تأمين رحلاته الداخلية من قبل الخطوط الجوية العراقية.

وأشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتي بدأت في عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضي المقدسة، وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوي ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية، حسبما أفادت مذكرة صدرت عن شركة الطيران، مشيرة إلى أن طاقم طائرتها يتكون من ثلاثة طيارين وثمانية مضيفات.
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)
البابا فرنسيس يصل بغداد واستقبال حافل بالمطار (صور)

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