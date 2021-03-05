من الطائرة وحتى قصر السلام.. كواليس ما وراء زيارة البابا فرانسيس إلى العراق

وصفت زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى العراق بـ"التاريخية"، حيث أن هذه الزيارة هي الزيارة الباباوية الأولى الرسمية إلى العراق. وكان قد وصل البابا فرانسيس، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيامواستقبله مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا. وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس. رسالة سلام وجاءت زيارة البابا إلى العراق كرسالة سلام، حيث أشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتى بدأت فى عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضى المقدسة، وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوى ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

كواليس ما دار على طائرة البابا ولأن هذه ازيارة ليست بالعادية، فدارت كواليس على متن الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان، حيث أنه عبر عن شعوره تجاه هذه الزيارة. وقال البابا فرنسيس إنه شعر أن من واجبه القيام بتلك الزيارة "الرمزية" لأن العراق عانى كثيرا ولفترة طويلة. وتناقلت وسائل الإعلام ما دار من كواليس للبابا، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا في مطار بغداد الدولي قبل موعد الوصول بقليل نحو الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي. وخلال تصريحات مقتضبة للصحفيين على متن طائرته، قال البابا فرانسيس:"يسرني القيام بزيارات من جديد" في إشارة إلى جائحة كورونا التي منعته من السفر، وزيارة العراق هي الأولى للبابا فرنسيس خارج إيطاليا منذ نوفمبر 2019. وأضاف:"إنها زيارة رمزية وواجب تجاه أرض عانت لأعوام كثيرة"، ثم وضع كمامة وحيا الصحفيين دون أن يصافحهم باليد.