Advertisements

من الطائرة وحتى قصر السلام.. كواليس ما وراء زيارة البابا فرانسيس إلى العراق

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
Advertisements

وصفت زيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى العراق بـ"التاريخية"، حيث أن هذه الزيارة هي الزيارة الباباوية الأولى الرسمية إلى العراق.

وكان قد وصل البابا فرانسيس، إلى العراق فى زيارة تستغرق أربعة أيامواستقبله مئات المواطنين فى العراق البابا فى المطار حاملين أعلام العراق والفاتيكان ترحيبا بزيارة البابا.

وحملت الزيارة عبارة "كلنا إخوة" باعتبارها الشعار الرسمي للرحلة التي تبدأ 5 إلى 8 مارس.

رسالة سلام

وجاءت زيارة البابا إلى العراق كرسالة سلام، حيث أشارت وكالة "آكى" الإيطالية إلى أن رحلة البابا ستكون على متن طائرة لشركة إليتاليا، والتى بدأت فى عام 1964 بمناسبة رحلة البابا بولس السادس إلى الأراضى المقدسة، وسيرافق البابا على متن الطائرة بالإضافة إلى الوفد البابوى ممثلو الصحافة الإيطالية والدولية.

من الطائرة وحتى قصر السلام.. كواليس ما وراء زيارة البابا فرانسيس إلى العراق

كواليس ما دار على طائرة البابا

ولأن هذه ازيارة ليست بالعادية، فدارت كواليس على متن الطائرة التي تقل بابا الفاتيكان، حيث أنه عبر عن شعوره تجاه هذه الزيارة.

وقال البابا فرنسيس إنه شعر أن من واجبه القيام بتلك الزيارة "الرمزية" لأن العراق عانى كثيرا ولفترة طويلة.

 

وتناقلت وسائل الإعلام ما دار من كواليس للبابا، حيث هبطت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا في مطار بغداد الدولي قبل موعد الوصول بقليل نحو الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.

 

وخلال تصريحات مقتضبة للصحفيين على متن طائرته، قال البابا فرانسيس:"يسرني القيام بزيارات من جديد" في إشارة إلى جائحة كورونا التي منعته من السفر، وزيارة العراق هي الأولى للبابا فرنسيس خارج إيطاليا منذ نوفمبر 2019.

 

وأضاف:"إنها زيارة رمزية وواجب تجاه أرض عانت لأعوام كثيرة"، ثم وضع كمامة وحيا الصحفيين دون أن يصافحهم باليد.

من الطائرة وحتى قصر السلام.. كواليس ما وراء زيارة البابا فرانسيس إلى العراق

زيارة قصر السلام

وتم استقبال بابا الفاتيكان استقبالا حافلا في مطار بغداد ومنه تحرك إلى قصر السلام في المنطقة الخضراء الحكومية ببغداد، للقاء الرئيس العراقي برهم صالح.

 

وكانت قد أفادت شبكة "روسيا اليوم" بأن البابا كان قد وصول إلى قصر بغداد واستقبل البابا في مطار بغداد الدولي من قبل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي،  وتواجد الآلاف من العراقيين على الطريق المؤدي من مطار بغداد إلى القصر الذي سيلتقي فيه الرئيس العراقي ترحيبا بأول زيارة بابوية للعراق.

أخبار تهمك

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

منذ 34 دقيقة

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي لـ"الفجر": عقوبة كهربا لا علاقة لها برحيله وموسيماني لم يطلب مغادرته

منذ 36 دقيقة

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 13 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لزيارة البابا فرانسيس التاريخية إلى الإمارات

"رسالة سلام من عاصمة التسامح".. ملخص زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات

بابا الفاتيكان يرغب فى زيارة العراق العام المقبل

بابا الفاتيكان يصلي من أجل قتلى ومصابي العراق وأن يحل السلام بأرضهم

البابا فرانسيس يبدأ زيارة تاريخية إلى العراق

صلوات فى العراق واستعدادات شعبية لاستقبال البابا فرانسيس

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات