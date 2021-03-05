في اليوم الأول.. تطعيم 1141 مواطنا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا (الجرعة الأولى)





نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، كل ما يخص اليوم الأول من التطعيم بلقاح كورونا، وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقى 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذى بدأ أمس الخميس، فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقى اللقاحات "مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، مركز طبى الزهور بـ حى الأسمرات" و4 مراكز بـ محافظة الجيزة "مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص"، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية "المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة"، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية "مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر".





وأضاف مجاهد، أنه تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بـ محافظة البحيرة "المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي"، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط "مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة".



