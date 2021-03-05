الأرصاد تكشف خريطة الأمطار والطقس حتى الخميس المقبل 11 مارس 2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم خريطة سقوط الأمطار المتوقعة اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الخميس 11 مارس 2021 وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وشددت الهيئة على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحه أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.





وكشفت الهيئة عن خريطة سقوط الأمطار المتوقعة المتوقعة اعتبارا من السبت 6 مارس 2021 إلى الخميس 11 مارس 2021 نستعرضها معكم فيما يلي:

السبت 6 مارس 2021

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأحد 7 مارس 2021

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطح مات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الإثنين 8 مارس 2021

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

واعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجة مئوية يسود طقس حار نهارا بارد ليلا.

الثلاثاء 9 مارس 2021

شوائب عالقة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

الأربعاء 10 مارس 2021

شوائب عالقة على مناطق من الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد

الخميس 11 مارس 2021

انخفاض فى درجات الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة بقيم تتراوح بين 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.



