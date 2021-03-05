Advertisements

متقدمة 10 مراكز.. السعودية الـ7 في مؤشر ريادة الأعمال

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:32 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تَقَدّم المملكة 10 مراكز في مؤشر حالة ريادة الأعمال، لتصل إلى المركز السابع في عام 2020 بعد أن كانت في المركز 17 في عام 2019، وذلك وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2021/2020، الذي تعده كلية بابسون العالمية بالتعاون مع كلية لندن للأعمال.

ويعتمد مؤشر حالة ريادة الأعمال بشكل أساسي على قياس معدل نتائج الدول في 12 عاملا ضمن إطار منظومة ريادة الأعمال، وهي: البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال، أولويات ودعم التشريعات الحكومية، البيروقراطية والضرائب في التشريعات الحكومية، البرامج الريادية الحكومية، وريادة الأعمال في المراحل الدراسية.

وتتضمن هذه العوامل، ريادة الأعمال في مراحل التعليم العالي، نقل البحوث والتطوير، الوصول للبنية التحتية التجارية، ديناميكية السوق المحلي، عقبات دخول السوق المحلي، البنية التحتية العامة والحصول على الخدمات، والثقافة ودعم المجتمع.

وكانت المملكة حققت المراتب الأولى في مؤشرات تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للعام 2020/2019، حيث جاءت في المركز الأول بمؤشر «معرفة شخص بدأ مشروع جديد»، الذي يدل على الإيجابية في بيئة الأعمال والرغبة في العمل التجاري، فيما حصلت على المركز الثاني في مؤشر «امتلاك المعرفة والمهارات للبدء في الأعمال»، الذي يدل على التأثير الإيجابي للبرامج الداعمة على بناء مهارات الشباب والشابات التي تؤهلهم للبدء بأعمالهم الريادية.

يذكر أن «منشآت» تعمل بشكل دؤوب على توفير جميع الاحتياجات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد ورائدات الأعمال، لإيجاد بيئة واعدة تتيح فرص الازدهار عبر تقديم الخدمات الداعمة وفرص الأعمال المساندة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرته التنافسية، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال ودعم رواد الأعمال الطموحين لتحقيق زيادة في معدلات تأسيس الشركات الجديدة.

أخبار تهمك

عاجل - وفاة نجم مانشستر يونايتد وليفربول السابق

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي لـ"الفجر": عقوبة كهربا لا علاقة لها برحيله وموسيماني لم يطلب مغادرته

منذ 38 دقيقة

جماهير الزمالك تضغط على ممدوح عباس لهذا السبب

منذ يوم

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يستقر على إعارة محمود كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

منذ ساعة و نصف

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من نجوم الأهلي بعد إيقاف كهربا

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب يكشف السبب وراء استبدال صلاح أمام تشيلسي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. الأهلي يرفض طلب كهربا بعد العقوبة

منذ يوم

الكشف عن مدة غياب نجم برشلونة

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وفاة أحمد رجائي عطية مؤسس المجموعة القتالية "777"

منذ حوالي 13 ساعة

تفاصيل جديدة مثيرة.. كواليس أزمة كهربا وموسيماني النارية في الأهلي

منذ يوم

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:02 م

خاص.. أول رد فعل من كهربا بعد تجميده في الأهلي

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة مساء اليوم الجمعة

01:32 م

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

09:01 م

عاجل.. رد فعل مثير من محمد صلاح بعد تبديله أمام تشيلسي

11:55 م

نجم المنتخب السابق يفتح النار على كهربا

09:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات